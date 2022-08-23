Российскую журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, церемония похорон прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие. Территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.

22 августа в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшей Дарьи Дугиной посмертно орденом Мужества.

Между тем "Страна" подробно разбиралась, кто такая Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.