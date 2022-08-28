Покушение на Дарью Дугину не было ошибкой - целью была именно она, а нее ее отец. Об этом заявил сам философ Александр Дугин в документальном фильме на Первом канале.

"За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", - ответил он в эфире Первого канала на вопрос о том, за что убили Дарью Дугину.

По мнению философа, "все было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в нее", - подчеркнул Дугин.

Как писала "Страна", автомобиль с дочерью Дугина подорвали вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к убийству Дугиной, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что убийство дочери Дугина - дело российских спецслужб.

Ранее высказывалась версия, что во взорванной машине должен был ехать Дугин, которого и предполагалось ликвидировать. Но сам он утверждает, что в тот вечер они с дочкой изначально ехали на разных машинах, каждый - на своей, и что ошибки тут быть не может.

По уверению Дугина, целью покушения была именно Дарья, которая пострадала "за русскую идею".