Возмущенный словами папы римского о Дугиной, МИД Украины вызвал апостольского нунция на ковер
МИД Украины пригласил апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами папы римского Франциска о погибшей Дарье Дугиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве.
"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - сказал он.
Кулеба также подчеркнул, что сегодня нунций был в МИД, и вскоре появится заявление на этот счет с деталями. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем довольно беспрецедентным и говорит само за себя.
"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо", – добавил министр.
Ранее папа римский Франциск назвал Дарью Дугину "невинной жертвой войны".
Напомним, Дугина погибла 21 августа из-за сработавшего в ее машине взрывного устройства.