МИД Украины пригласил апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами папы римского Франциска о погибшей Дарье Дугиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - сказал он.

Кулеба также подчеркнул, что сегодня нунций был в МИД, и вскоре появится заявление на этот счет с деталями. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем довольно беспрецедентным и говорит само за себя.

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо", – добавил министр.

Ранее папа римский Франциск назвал Дарью Дугину "невинной жертвой войны".

Напомним, Дугина погибла 21 августа из-за сработавшего в ее машине взрывного устройства.