Австрийское издание Exxpress без ссылки на официальные источники заявляет, что украинка Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной, якобы найдена мертвой на территории Австрии.

"Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", — цитирует издание сообщение, которое, по данным газеты, распространяется в Telegram.

О судьбе дочери Вовк, которая выехала с матерью из России через Эстонию на Запад, ничего не сообщается.

Однако, как оказалось, информация о якобы гибели Натальи Вовк в Австрии - фейк. В качестве иллюстрации "убитой Вовк" австрийское издание Exxpress использовало фотографию 2020 года - с места убийства жительницы Москвы.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали, что Наталья Вовк, которую РФ обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной, представлялась в Москве Юлией Зайко и показывала казахстанский паспорт.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

22 августа в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.

"Страна" подробно разбиралась, кто такая Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.