Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова помочь с подготовкой освобожденных украинских территорий к зиме.

Об этом она заявила на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, пепедает "Укринформ".

"Следующие месяцы имеют решающее значение не только с точки зрения военных действий, следующие месяцы будут играть решающую роль для того, чтобы подготовить освобожденные территории в какой-то мере к зиме. Давайте вместе посмотрим, что вам нужно, какие были разрушены больницы, школы, где нет крыш, и мы там будем с немецкой стороны очень прагматично возвращать жизнь в освобожденные села и города", - заявила Бербок.

Ранее генсек НАТО заявил, что война в Украине входит в критическую фазу, зима для Киева и Запада будет тяжелой.

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Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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