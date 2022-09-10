"Зима у российской армии будет просто персик". Арестович обещает хорошие новости из Рамштайна
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о "хороших новостях из Рамштайна", где встречались министры обороны стран Запада.
Об этом советник Андрея Ермака сказал в эфире у Марка Фейгина.
"Очень хорошие новости из Рамштайна. Без подробностей… Но зима будет у них (российской армии), если они доживут – просто персик", – сказал он.
Ранее мы писали, что Алексей Арестович назвал сроки падения российской обороны на правом берегу Днепра под Херсоном. По мнению советника Андрея Ермака, российские войска в Херсонской области продержатся не более трех недель.
Ранее "Страна" сообщала, почему США перестали бояться реакции России на поставки оружия Украине.
Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.
Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.
На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.
В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.
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