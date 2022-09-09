Российские войска в Херсонской области на правом берегу Днепра продержатся не более трех недель.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Эти парни, у которых потребность в 5 тысячах тонн боеприпасов, получающие 1200-1300 тонн, продержатся две-три недели. А дальше начнется обвал, если они не решат логистические проблемы. Но я не вижу, как они могут их решить", – сказал он.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как ВСУ освобождают юг Украины. По его словам, это не стремительная атака, а "плановая медленная операция по перемалыванию противника при сохранении жизни наших военных и гражданских".

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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