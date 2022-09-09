Подконтрольные Российской Федерации "власти" временно оккупированного Херсона сообщают об организации в городе переправы на левый берег Днепра.

В Telegram они пишут, что просчитали логистику перевозок, согласование с работой рейсов и количеством транспорта, а также указывают, что каждое судно обеспечено охраной.

"Теперь жители областного центра и других городов и сел могут беспрепятственно переехать на левобережье и обратно", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, в Херсонской области украинские военные продолжают вести наступательные операции, в ходе которых ВСУ, вероятно, разрушили понтонную переправу в Дарьевке, которую российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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