В Херсонской области украинские военные продолжают вести наступательные операции, в ходе которых ВСУ, вероятно, разрушили понтонную переправу в Дарьевке, которую российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

Об этом сообщает британская разведка, сводку публикует Минобороны Британии в Twitter.

Переправа в Дарьевке была одним из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия на Днепре, сообщает Минобороны Британии.

"Систематические и точные удары Украины по уязвимым пунктам пересечения реки, вероятно, продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки: это снижает их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", - говорится в сводке.

Напомним, ОК "Юг" сообщало, что 26 августа передвижение войск РФ через Дарьевский мост на Херсонщине было остановлено, мост находился под огневым контролем ВСУ. Мы публиковали фото, на котором видно, что на паром через реку Ингулец образовалась очередь после удара по мосту.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте.