В сети появился ещё один снимок разрушенного моста через Днепр у Новой Каховки.

Кроме того, видны повреждения железнодорожного моста, идущего параллельно, хотя и не такие серьезные, как на автомобильной части.

Напомним, вчера швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте заявил, что мост в Новой Каховке обрушился.

"Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – написал он.

Отметим, что опергруппировка "Каховка" еще 28 августа утверждала, что в Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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