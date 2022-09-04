Опубликованы фото разрушенного моста через Днепр у Новой Каховки
В сети появился ещё один снимок разрушенного моста через Днепр у Новой Каховки.
Кроме того, видны повреждения железнодорожного моста, идущего параллельно, хотя и не такие серьезные, как на автомобильной части.
Напомним, вчера швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте заявил, что мост в Новой Каховке обрушился.
"Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – написал он.
Отметим, что опергруппировка "Каховка" еще 28 августа утверждала, что в Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.
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