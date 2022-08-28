В сети появилось фото из Дарьевки в Херсонской области. На снимке видно очередь на паром через реку Ингулец после того как Дарьевский мост был выведен из строя ударами Вооруженных сил Украины.

Напомним, 26 августа передвижение войск РФ через Дарьевский мост на Херсонщине было остановлено, мост находился под огневым контролем ВСУ, сообщало ОК "Юг".

Дарьевский мост - мост через реку Ингулец на подконтрольной России территории Херсонской области.

Ранее мы также писали, что в течение 27 августа украинская армейская авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке Херсонской области, а также по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян в Высокополье. За сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили: 35 человек, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую пушка "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.