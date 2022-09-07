Военнослужащие 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем в Херсонской области.

Напомним, 6 сентября появилось видео, как украинские военные поднимают флаг над сельсоветом освобожденного Высокополья.

Также советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что ВСУ взяли соседнее с Высокопольем село Ольгино.

А сегодня, 7 сентября, появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктов в Балаклее Харьковской области. Однако жителей призвали соблюдать информационную тишину до официального подтверждения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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