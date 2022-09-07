Жителей Балаклеи в Харьковской области призвали соблюдать информационную тишину.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте горсовета.

"Есть информация об освобождении нескольких населенных пунктов. Ждем официального подтверждения", - говорится в сообщении.

О боях в районе Балаклеи сообщалось ранее. Специалисты Института изучения войны (США) в своей сводке пришли к выводу, что атака ВСУ под Балаклеей стала возможна после переброски российских сил из Харьковской области в Херсонскую (где идет контрнаступление ВСУ).

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович отказался говорить о наступлении ВСУ на Балаклею Харьковской области до заявлений президента и Генштаба ВСУ по этому поводу. Однако, не называя город, он сказал, что у российской армии "приключилась беда".

По состоянию на 7 сентября, с 24 февраля армия РФ потеряла уже около 50 610 военных убитыми.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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