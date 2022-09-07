Уже больше 50 тысяч убитых. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ на 7 сентября
По состоянию на утро среды, 7 сентября, с 24 февраля армия РФ потеряла уже около 50 610 военных убитыми.
Об этом говорится в сводке по потерям противника от Генштаба ВСУ.
С 24 февраля по 7 сентября ориентировочно РФ потеряла:
- танков - 2097 единиц (+20);
- боевых бронированных машин - 4520 (+36) ед;
- артиллерийских систем - 1194 (+15) ед;
- РСЗО - 300 (+4) ед;
- средства ПВО - 156 (+0) ед;
- самолетов - 237 (+1) ед;
- вертолетов - 208 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 880 (+4);
- крылатых ракет - 214 (+5);
- корабли/катера - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед;
- специальной техники - 109 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.
В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".