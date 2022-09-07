По состоянию на утро среды, 7 сентября, с 24 февраля армия РФ потеряла уже около 50 610 военных убитыми.

Об этом говорится в сводке по потерям противника от Генштаба ВСУ.

С 24 февраля по 7 сентября ориентировочно РФ потеряла:

танков - 2097 единиц (+20);

боевых бронированных машин - 4520 (+36) ед;

артиллерийских систем - 1194 (+15) ед;

РСЗО - 300 (+4) ед;

средства ПВО - 156 (+0) ед;

самолетов - 237 (+1) ед;

вертолетов - 208 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 880 (+4);

крылатых ракет - 214 (+5);

корабли/катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед;

специальной техники - ​​109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

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