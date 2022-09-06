Харьковчанам, потерявшим жилье в результате утренних обстрелов центральной части города, предоставят комнаты в общежитиях.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.



Он объяснил, что именно эта часть Киевского района неоднократно подвергалась обстрелам, поэтому многие жители выехали из пострадавшего дома ранее.



"Однако всем, кому необходимо, мы предоставим жилье в общежитии. У нас есть резерв комнат, которые используются для того, чтобы расселять людей", - сказал он.

На месте происшествия продолжают работать ГСЧС и коммунальщики.

Трое пострадавших находятся в шоковом состоянии. С ними работают психологи.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото повреждений в Харькове и рассказал новые подробности утреннего обстрела центра города. По его словам, утром было два удара - одна ракета (С-300) попала в 5-этажный жилой дом, разрушив три этажа. К счастью, большинство жильцов дома были отселены к моменту удара.

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