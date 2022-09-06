Синегубов опубликовал новые фото последствий удара по центру Харькова. Россияне били двумя ракетами С-300
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото повреждений в Харькове и рассказал новые подробности утреннего обстрела центра города.
Об этом Синегубов сообщил в своем Телеграм-канале.
По его словам, утром было два удара - одна ракета (С-300) попала в 5-этажный жилой дом, разрушив три этажа. К счастью, большинство жильцов дома были отселены к моменту удара.
Другая ракета попала во двор админздания. Там никто не пострадал.
Напомним, во вторник из-за утреннего обстрела пострадал многоэтажный дом в центральной части Киевского района Харькова.
"Страна" публиковала фото и видео последствий удара, на которых видны масштабы разрушений.
Терехов сообщил, что из-под руин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. спасательные работы продолжаются.
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