Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото повреждений в Харькове и рассказал новые подробности утреннего обстрела центра города.

Об этом Синегубов сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, утром было два удара - одна ракета (С-300) попала в 5-этажный жилой дом, разрушив три этажа. К счастью, большинство жильцов дома были отселены к моменту удара.

Другая ракета попала во двор админздания. Там никто не пострадал.

Напомним, во вторник из-за утреннего обстрела пострадал многоэтажный дом в центральной части Киевского района Харькова.

"Страна" публиковала фото и видео последствий удара, на которых видны масштабы разрушений.

Терехов сообщил, что из-под руин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину. спасательные работы продолжаются.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

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