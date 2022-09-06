В Харькове после утреннего удара по центру города из-под завалов жилого дома спасли трех человек
В Харькове спасатели разбирают завалы в центре города, где под обстрел 6 сентября попала пятиэтажка. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, спасательные работы продолжаются.
Напомним, утром 6 сентября ракета попала в пятиэтажный жилой дом в центральной части Киевского района. Информации о погибших нет.
Также сегодня в Харьковской области после обстрелов РФ погибли два человека.
Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.
Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.
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