В Харьковской области после обстрелов РФ погибли два человека
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал фото последствий обстрела Индустриального района в Харькове.
Соответствующие фото он обнародовал в своем Телеграм-канале.
Также глава области сообщил, что под обстрелом был Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы. Там повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
В Золочеве погибли два человека 39 и 52 лет, повреждены семь жилых домов.
Напомним, Харьков каждый день обстреливают россияне.
На днях в Харькове после ночного обстрела сгорел ресторанный комплекс.
Также сообщалось, что недавно россияне ударили по Холодногорскому району.
Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
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