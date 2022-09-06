Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал фото последствий обстрела Индустриального района в Харькове.

Соответствующие фото он обнародовал в своем Телеграм-канале.

Также глава области сообщил, что под обстрелом был Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы. Там повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В Золочеве погибли два человека 39 и 52 лет, повреждены семь жилых домов.

Напомним, Харьков каждый день обстреливают россияне.

На днях в Харькове после ночного обстрела сгорел ресторанный комплекс.

Также сообщалось, что недавно россияне ударили по Холодногорскому району.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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