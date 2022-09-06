Ночью армия РФ ударила по Индустриальному району Харькова двумя ракетами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В одном случае ракета попала в частный жилой дом. От осколочного ранения погибла женщина. Ее тело нашли под завалами.

В другом случае ракета упала недалеко от частных домов. От разлета осколков загорелся жилой дом. Без пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере этом пишет британская разведка.

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