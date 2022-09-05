Из Харьковского зоопарка сбежала обезьяна по кличке Чичи. Сейчас сотрудники зоопарка уговаривают ее вернуться домой. На видео, опубликованном в местных пабликах, женщина садится прямо на асфальт рядом с беглянкой и о чем-то с ней говорит.

Почему животное сбежало из своего вольера в зоопарке, не сообщается, но известно, что Харьков ежедневно обстреливается российскими войсками. Многих животных из Харькова эвакуировали. Например, уникальную семью тапиров и львов, которые получили новые имена и приходят в себя в Одессе.

Ранее "Страна" публиковала видео, как под Москвой обезьяна напала на двухлетнюю девочку, чья семья приехала из Харькова. У пострадавшей девочки обнаружили порезы и, возможно, переломы.

Также мы сообщали, что под Харьковом домашняя овчарка загрызла четырехлетнего мальчика.

А в индийской деревне обезьяны из мести убили всех собак и щенков, сбрасывая их с крыш, после чего стали атаковать детей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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