Утром 6 сентября РФ осуществила очередной обстрел центра Харькова. "Страна" публикует фото и видео его последствий и масштабы разрушений.

Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в центральной части Киевского района. Информации о жертвах нет.

Как сообщалось, в этом районе уничтожено еще и здание высшего учебного заведения. Также были прилеты в Основянском и Новобаварском районах, разрушена часть административного здания.

Также сегодня в Харьковской области после обстрелов РФ погибли два человека.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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