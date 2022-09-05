Российские телеграм-каналы публикуют фото последствий обстрела специального корпуса Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Со ссылкой на назначенные Россией "власти" Энергодара сообщается, что в результате обстрела также повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока.

Напомним, сегодня Запорожская АЭС снова попала под обстрел. Украина и Россия в очередной раз обвинили друг друга. Как сообщает "Энергоатом", РФ уже три дня ведёт обстрел станции и сегодня была перебита последняя линия электропередач, которая связывала ЗАЭС с подконтрольной Украине территорией. Что привело к отключению энергоблока №6.

Кроме того, миссия МАГАТЭ сегодня частично покинула Запорожскую АЭС. А двое экспертов продолжают работу на станции.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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