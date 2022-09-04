Российское оппозиционное издание The Insider опубликовала видео, на котором, как сообщается, видна работа российской РСЗО со стороны Запорожской АЭС, отрезанной от внешних ЛЭП.

Ролик был записан в ночь на 3 сентября, сообщают журналисты.

Напомним, накануне назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили, что мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС была снижена вдвое, и электроэнергия с них поступает только на территории, контролируемые РФ.

Параллельно назначенные РФ "власти" Энергодара заявляли об обстреле.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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