СМИ показали видео, как российская артиллерия стреляет с территории ЗАЭС
Российское оппозиционное издание The Insider опубликовала видео, на котором, как сообщается, видна работа российской РСЗО со стороны Запорожской АЭС, отрезанной от внешних ЛЭП.
Ролик был записан в ночь на 3 сентября, сообщают журналисты.
Напомним, накануне назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили, что мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС была снижена вдвое, и электроэнергия с них поступает только на территории, контролируемые РФ.
Параллельно назначенные РФ "власти" Энергодара заявляли об обстреле.
Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
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