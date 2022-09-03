Запорожская АЭС 3 сентября в очередной раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС. Эта линия также способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

Кроме того, руководство захваченной станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков ЗАЭС сегодня во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.

Речь идет о блоке №5, который из-за внутреннего сбоя в электроснабжении отключался 1 сентября, но на следующий день он был снова подключен, сообщает МАГАТЭ.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - говорится в отчете агентства.

Напомним, сегодня назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили, что мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС была снижена вдвое, и электроэнергия с них поступает только на территории, контролируемые РФ.

Параллельно назначенные РФ "власти" Энергодара заявляют об обстреле.

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