Запорожская АЭС 5 сентября попала под обстрел. Украина и Россия в очередной раз обвинили друг друга.

Как сообщает "Энергоатом", РФ уже три дня ведёт обстрел станции и сегодня была перебита последняя линия электропередач, которая связывала ЗАЭС с подконтрольной Украине территорией. Что привело к отключению энергоблока номер 6.

В назначенной россиянами "администрации" Энергодара обвиняют в обстреле ВСУ и утверждают, что "зафиксировано три попадания снарядов на территории станции". Об этом пишут российские СМИ.

Накануне в сети появилось видео, показывающее, как российская артиллерия стреляет с территории ЗАЭС.

При этом миссия МАГАТЭ сегодня частично покинула Запорожскую АЭС. А двое экспертов продолжают работу на станции.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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