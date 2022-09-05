В понедельник, 5 сентября, четыре представителя миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом сообщает "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

"Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что два эксперта миссии продолжат работу на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Видео отъезда миссии МАГАТЭ опубликовали российские Telegram-каналы.

Напомним, после пребывания на станции глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, несмотря на обстрелы, Запорожская АЭС работает и находится в относительно хорошем состоянии.

Кроме того, Рафаэль Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС все, что хотел. Глава МАГАТЭ добавил, что стал свидетелем обстрелов Запорожской АЭС во время своего визита на станцию.

При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал итоги инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС и назвал ее "бесплодной экскурсией".

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что миссия МАГАТЭ пока не дала четкого ответа, все ли в порядке на Запорожской АЭС.