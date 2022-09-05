Российские СМИ публикуют фото последствий ракетного обстрела мельницы в Таврийске возле Новой Каховки в Херсонской области.

Назначенные РФ местные "власти" сообщают, что в результате обстрела ранены пять человек.

Ранее мы писали, что на Херсонском направлении ВСУ нанесли удары по понтонной переправе в районе Каховской ГЭС, по которой российские военные перебрасывали технику. Также был удар по позициям российских войск вблизи Дарьевки (там где мост через Ингулец), и по местам их базирования в районе Таврического.

При этом в Минобороны России утверждают, что украинские военные во время "попыток закрепиться на участках Николаево-криворожского направления потеряли 11 танков, 15 бронемашин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат". Вчера, напомним, появилось фото с поднятием украинского флага над больницей в Высокополье. Как заявлялось, оттуда российские войска были выбиты. Официально это в РФ никак не комментировали.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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