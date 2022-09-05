За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 3 человека получили ранения.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 4 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Еще 3 человека получили ранения", - написал Кириленко в телеграм-канале в понедельник.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как писала "Страна", украинские военные заявили об освобождении села Озерное под Донецком.

Ранее в Славянске обстрел уничтожил спортзал, куда ходил мэр, в Северске есть погибшие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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