Ночью 4 сентября в Донецкой области под обстрел попали Славянск и Северск.

В Славянске в результате обстрела РФ уничтожено СТО и спортзал. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр Вадим Лях.

Вот видео последствий обстрела Славянска.

Под обстрел ночью попал Северск. Ракеты упали возле жилых домов.

По данным главы областной военной администрации Павла Кириленко, от обстрелов за прошлые сутки погибли 4 мирных жителя: 2 в Великой Новоселке, 1 в Северске и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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