Лидером по приговорам за отказ от мобилизации является Закарпатье. Фото: mil.gov.ua

С начала войны в Украине вынесено 66 приговоров за отказ от мобилизации. Больше всего - в Закарпатской и Львовской областях. 

Такие данные приводятся в исследовании издания "Корреспондент".

Сообщается, что ни одного оправдательного решения не было, но часть приговоров вынесена условно – с испытательным сроком.

Лидеры по количеству приговоров:

  1. Закарпатье (31, из них 19 в Мукачево);
  2. Львовская область (10 приговоров);
  3. Днепропетровская область (7);
  4. Волынская область (5).

Еще в 9 областях вынесено по 1-2 приговора.

Напомним, статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее мы писали, что в июне в Украине зафиксировали лишь четыре производства за уклонение от мобилизации, тогда как в первые месяцы войны, в среднем, открывалось по 198 производств.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как в Украине идет мобилизация.

Война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом. 

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