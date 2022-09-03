С начала войны в Украине вынесено 66 приговоров за отказ от мобилизации. Почти половина из них - на Закарпатье
С начала войны в Украине вынесено 66 приговоров за отказ от мобилизации. Больше всего - в Закарпатской и Львовской областях.
Такие данные приводятся в исследовании издания "Корреспондент".
Сообщается, что ни одного оправдательного решения не было, но часть приговоров вынесена условно – с испытательным сроком.
Лидеры по количеству приговоров:
- Закарпатье (31, из них 19 в Мукачево);
- Львовская область (10 приговоров);
- Днепропетровская область (7);
- Волынская область (5).
Еще в 9 областях вынесено по 1-2 приговора.
Напомним, статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
Ранее мы писали, что в июне в Украине зафиксировали лишь четыре производства за уклонение от мобилизации, тогда как в первые месяцы войны, в среднем, открывалось по 198 производств.
Также "Страна" подробно рассказывала о том, как в Украине идет мобилизация.
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