Главный троллейбусный маршрут Донецка укорочен - теперь он будет идти от металлургического завода не до вокзала, а до Шахтерской площади.

Дальше опасно - начинаются районы, постоянно подвергающиеся обстрелам в последнее время.

Привокзальная территория и прилегающие жилые поселки вплотную примыкают к Пескам, на территории которых вот уже много недель идут жестокие бои.

Несколько раз серьезно "прилетало" в расположенное там жилье, горел от попадания ракет и сам железнодорожный вокзал.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 4 сентября, украинские нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении. Это село на северном берегу Северского Донца к юго-востоку от Лимана.

Напомним, война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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