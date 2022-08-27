В свежей сводке британской военной разведки главная тема - продвижение россиян в районе Донецка.

Ключевой момент - возросшая интенсивность действий российских войск в этом направлении. Констатируется, что они, вероятно, продвинулись к центру поселка Пески. В целом, по оценке британцев, россияне добились немногочисленных территориальных завоеваний.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь привлечь или закрепить там украинские подразделения, на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - делает вывод британская разведка.

Напомним, ранее о переходе под контроль россиян и "ДНР" Песок сообщал американский Институт изучения войны. Украинская сторона потерю Песок не подтверждает.

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