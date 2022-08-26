Американский Институт изучения войны в сводке от 26 августа пишет о потере Украиной Песок в пригороде Донецка.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 августа, видно, как войска "ДНР" вывешивают советский флаг недалеко от центра Песков и, по-видимому, не обращают внимания на огонь украинской артиллерии, что подтверждает, что войска "ДНР" полностью взяли Пески под свой контроль и, вероятно, начинают атаки в западном направлении с позиций в Песках", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованной институтом карте, россияне декларируют захват Песок и выход к Первомайскому, Водяному и Невельскому.

Отметим, что в среду Генштаб заявлял, что полный контроль над Песками противнику установить не удалось. А в четверг уже сообщал о наступлении на Первомайское со стороны Песок. Но о захвате населенного пункта не сообщалось.

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