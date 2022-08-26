С 1 сентября комендантский час будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00. Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

С июля в области комендантский час длился с 22:00 до 04:00.

Кириленко просит всех соблюдать установленные нормы, поскольку это вопрос личной и общественной безопасности.

Как писала "Страна", в МВД хотят штрафовать украинцев за нарушение комендантского часа.

Замглавы МВД Евгений Енин также заявил, что нарушителей комендантского часа будут призывать в украинскую армию в первую очередь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.