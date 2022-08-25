Харьковская область снова меняет время комендантского часа. С сегодняшнего дня, 25 августа, он будет длиться как и ранее - с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, такой комендантский час будет в области до отдельных распоряжений.

Напомним, перед Днем Независимости в Харьковской области изменили время комендантского часа и продлили его более чем на сутки - с вечера 23 августа до утра 25-го числа.

После чего в Харьковской ОВА заявили, что "праздничный" комендантский час с 19:00 теперь в регионе будет постоянно. Однако, как видим, решение изменили.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

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