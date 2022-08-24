После окончания длинного комендантского часа, который идет в Харькове сейчас, он будет длиться ежедневно с 19.00 до 7.00.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской ОВА.

Начало комендантского часа перенесли с 22.00 на 19.00 в понедельник в связи "с информацией об усилении атак России", а потом и вовсе объявили длинный комендантский час с 19.00 23 августа до 7 часов завтрашнего утра.

Теперь ранний комендантский час, судя по всему, хотят сделать постоянным.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской области изменили время комендантского часа и продлили его более чем на сутки на День независимости.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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