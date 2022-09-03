В пятницу, 2 сентября, в Донецке зафиксировали прилет в супермаркет "Обжора", расположенный в густонаселенном Калининском районе. В результате есть погибший и раненые.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На данный момент известно об одной жертве - 14-летнем ребенке. Он скончался от полученных ран по дороге в больницу.

Кроме того, "мэр" Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух раненых во время этого обстрела - мужчине и женщине.

Как рассказывала "Страна", в пятницу, 2 сентября, под сильным обстрелом оказался ранее один из самых спокойных районов Донецка - пешеходная зона на бульваре Пушкина вблизи Драматического театра, а также центральная площадь Ленина.

Между тем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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