Атака ВСУ под Балаклеей стала возможна после переброски российских сил из Харьковской области в Херсонскую (где идет контрнаступление ВСУ).

К такому выводу пришли специалисты Института изучения войны" (США) в своей сводке.

"Некрологи о российских военнослужащих свидетельствуют о том, что Россия перебросила в Херсонскую область части 147-го артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии не ранее конца августа", - говорится в сводке ISW.

Организация напоминает, что части 1-й гвардейской танковой армии действовали в основном на харьковском направлении после ухода россиян из Киева.

Также ISW подтверждает данные о том, что россиян отбросили на левый берег реки Средняя Балаклейка в селе Вербовка к северу от Балаклеи.

И сообщается, что российские войска отошли с блокпостов в шести километрах к западу от Балаклеи. Но данных о заходе ВСУ в сам город нет.

Что происходит под Балаклеей - мы детально анализировали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.