Появилось видео, как украинские военные поднимают флаг над сельсоветом Высокополья на севере Херсонской области. Об освобождении этого населенного пункта сообщалось в воскресенье.

Напомним, в воскресенье, 4 сентября, в Офисе президента подтвердили взятие Высокополья в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продвижение украинской армии на Донбассе и на юге Украины. А советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ также взяли соседнее с Высокопольем село Ольгино. Также в этот день украинские военные заявили об освобождении села Озерное под Донецком.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска оттеснили врага под Краматорском и отбили атаки под Бахмутом.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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