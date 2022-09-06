Появилось видео, как украинские военные поднимают флаг над сельсоветом освобожденного Высокополья
Появилось видео, как украинские военные поднимают флаг над сельсоветом Высокополья на севере Херсонской области. Об освобождении этого населенного пункта сообщалось в воскресенье.
Напомним, в воскресенье, 4 сентября, в Офисе президента подтвердили взятие Высокополья в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продвижение украинской армии на Донбассе и на юге Украины. А советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ также взяли соседнее с Высокопольем село Ольгино. Также в этот день украинские военные заявили об освобождении села Озерное под Донецком.
По данным Генштаба ВСУ, украинские войска оттеснили врага под Краматорском и отбили атаки под Бахмутом.
Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.
Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.
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