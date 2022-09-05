Помимо Высокополья на севере Херсонской области, ВСУ также взяли соседнее село Ольгино. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

В Высокополье взяли в плен "чуть больше десятка" пленных из "ДНР", добавил Арестович.

Он также сказал, что есть еще три освобожденных населенных пункта, но о них сначала должен будет объявить Генштаб (при этом ни о Высокополье, ни об Ольгино ведомство в своих сводках еще ничего не заявляло).

По его словам, село Новопетровку южнее Ольгино удерживают россияне.

Арестович считает, что говорить о движении ВСУ к Херсону еще рано. Но, по его мнению, группировка РФ на правом берегу Днепра находится "в оперативном окружении". В то же время паромные переправы противника работают, пусть и "под огневым контролем Украины".

По мнению Арестовича, через 3-4 недели ситуация для РФ на Херсонском направлении ухудшится.

Ранее "Страна" публиковала фото украинского флага над поселком Высокополье в Херсонской области. Его взятие подтвердили в Офисе президента.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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