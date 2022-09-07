Американский телеканал CNN сообщил о том, как идет наступление ВСУ на юге Украины глазами британского контрактника. Он рассказал, что у россиян большое преимущество в артиллерии и бронетехнике, что делает отвоевание Херсонской области сложным и медленным процессом.

"Они просто постоянно обстреливают нас артиллерией, вот что делает это (наступление - Ред.) намного сложнее. Артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши. Наши удары более точны, но более ограничены", - заявил Марк Эйрс.

Эйрс - пулеметчик - получил осколочное ранение ноги на второй день украинского контрнаступления на юге и сейчас проходит лечение в Одессе. Также были ранены еще четыре человека из его подразделения.

По его словам, отвоевание Херсонской области быстрым не будет: "Это тяжелый, медленный бой, метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов, чтобы провести масштабный блицкриг с массой артиллерии и бронетехники".

По словам Эйреса, украинские передовые подразделения хорошо оснащены стрелковым оружием и боеприпасами, но им не хватает тяжелых вооружений.

CNN добавляет, что ВСУ смогли отвоевать "небольшую горстку" населенных пунктов Херсонской области, но достигнуто это за счет "тактической неожиданности".

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