Через неделю после начала контрнаступления Украины на южном направлении становится понятен его ограниченный масштаб.

Об этом пишет Bloomberg.

Украинское наступление на юге не оказалось более быстрым, чем критикуемое за медлительность наступление России на Донбассе. Однако обстоятельства двух кампаний различны. И то, что засчитывается за провал на Донбассе, может оказаться успехом в Херсоне, считает старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском объединенном институте вооруженных сил Джек Уотлинг.

Украинское контрнаступление ведется гораздо менее масштабно - на уровне роты - и, хотя оно идет медленно, оно требует меньших человеческих потерь и затрат с точки зрения боеприпасов. ВСУ также нужно захватить меньшую территорию — 40-50 км по сравнению с сотнями км на Донбассе, при этом есть возможность прижать своих противников к Днепру.

"Украинцы никуда не торопятся. Намерение явно состоит в том, чтобы максимально затруднить русским удержание своих позиций", - заявил британский эксперт.

По словам Уотлинга, наступление на Херсон ограничено по масштабу еще и потому, что украинские командиры знают, что у них нет личного состава для глубокого прорыва, и "под давлением политических лидеров, требующих показать прогресс, приходится балансировать".

"Украина должна продемонстрировать достаточный прогресс на поле боя, чтобы противостоять риску усталости среди своих американских и европейских союзников, поскольку они сталкиваются с растущим общественным давлением по поводу экономических последствий войны" - сообщает Bloomberg.

В РФ все больше внимания уделяется увеличению разногласий между поставщиками финансовой и военной помощи Украине с целью лишить Киев возможности продолжать борьбу.

"Российская теория победы заключается в том, чтобы проецировать силу до тех пор, пока украинцы не потеряют свою стратегическую глубину, которая заключается в их поддержке со стороны США и Европы. Украинская теория победы заключается в том, чтобы поражать российские силы до тех пор, пока те не утратят возможность сражаться", - считает Уотлинг.

При этом, по данным Bloomberg, в Москве царит мрачное настроение в отношении прогресса на поле боя. По словам анонимного источника, близкого к Минобороны РФ, "специальная военная операция" зашла в тупик, который рискует в конечном итоге обернуться в пользу Украины, поскольку она наращивает резервы.

Однако, как сообщает агентство, "среди официальных лиц в Киеве также мало признаков триумфа". Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина считает, что время находится на стороне России, а Путин готов затянуть конфликт. Вместе со своими союзниками, сказал Шмыгаль, Украина должна "закончить эту войну как можно скорее".

Ранее британский контрактник рассказал, как идет наступление ВСУ под Херсоном, и высказал мнение, что это не будет быстро.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".