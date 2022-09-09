Началась битва за город Изюм в Харьковской области, который с апреля был захвачен армией России.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Между тем боец Нацгвардии и бывший депутат Изюмского горсовета Никита Каракай в Фейсбуке написал, что ВСУ зашли в прилегающие к Изюму с востока населённые пункты Оскол и Капитоновка, перерезав одну из восточных дорог.

Он также добавил, что украинские войска уже зашли и в сам Изюм.

Ранее "Страна" сообщала, что известно о продвижении ВСУ в Харьковской области на данный момент и почему Изюм отрезан с севера.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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