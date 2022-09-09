Из Харьковской области 9 сентября продолжают поступать новости о наступлении ВСУ. "Страна" рассказывает, что о нем известно на данный момент.

Подтверждается контроль ВСУ над Шевченково в Харьковской области. В сети появились фотографии, демонстрирующие, что стелу на въезде в поселок уже перекрасили в цвета украинского флага и с ней сфотографировались украинские военные.

Ранее были опубликованы фото украинского флага, поднятого в центре Шевченково.

Кроме того, ВСУ вплотную подошли к Купянску, но в городе все ещё стоят российские войска. На подступах идут бои. Задействованы танки и авиация.

Также в телеграм-каналах пишут, что ВСУ заняли село Сеньково около Оскола - там находится мост одной из дорог с Купянска на Изюм.

Таким образом, все дороги к северу на Изюм перерезаны ВСУ (точнее, есть ещё одна по восточному берегу водохранилища, но она в зоне обстрела ВСУ, которые вышли на западный берег).

Под контролем РФ остаются дороги с востока, которые идёт в Изюм южнее Оскольского водохранилища. Наверняка ВСУ попытаются перерезать и их. По крайней мере, именно в этом направлении сейчас и продвигаются украинские войска.

Ранее у Зеленского заявили, что освобождение Купянска сыграет ключевую роль для наступления ВСУ под Харьковом.

Тем временем российские СМИ публикуют видео переброски военной техники РФ с Донбасса на харьковское направление.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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