В результате обстрела Харькова пострадали школа, детсад и дом творчества. Ранены семеро взрослых и трое детей
В результате очередного обстрела Шевченковского района Харькова 9 сентября ранены 10 человек, в том числе трое детей.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, снарядами повреждены частные дома, в некоторых из них начались пожары.
Также пострадал детский дом творчества, школа и объект спортивной инфраструктуры. В центре Харькова горит детский сад.
Ранее он сообщал, что также загорелась автозаправка. Мощный обстрел велся из РСЗО.
Обстрел произошел на фоне успехов ВСУ в Харьковской области и взятия Балаклеи, о которых "Страна" подробно рассказывала.
Тем временем российские СМИ публикуют видео переброски военной техники РФ с Донбасса на харьковское направление.
Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.
Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.
На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.
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