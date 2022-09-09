В результате очередного обстрела Шевченковского района Харькова 9 сентября ранены 10 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, снарядами повреждены частные дома, в некоторых из них начались пожары.

Также пострадал детский дом творчества, школа и объект спортивной инфраструктуры. В центре Харькова горит детский сад.

Ранее он сообщал, что также загорелась автозаправка. Мощный обстрел велся из РСЗО.

Обстрел произошел на фоне успехов ВСУ в Харьковской области и взятия Балаклеи, о которых "Страна" подробно рассказывала.

Тем временем российские СМИ публикуют видео переброски военной техники РФ с Донбасса на харьковское направление.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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