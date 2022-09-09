В сети появились фото Дворца культуры в Бахмуте после обстрела 8 сентября. Их публикуют местные телеграм-каналы.

Вчера российские войска совершили массированный обстрел из реактивной системы залпового огня "Ураган" и минометов центральной части Бахмута.

Снаряды повредили частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Под обстрел также попало здание ДК, где располагался гуманитарный штаб, в здании вспыхнул пожар. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения..

Как писала "Страна", от обстрелов РФ в Донецкой области погибли 9 человек за сутки.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия отбила атаки россиян под Харьковом и в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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