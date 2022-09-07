В Минобороны РФ 7 сентября заявляют о захвате населенного пункта Кодема в Донецкой области. Это к югу от Бахмута. От Кодемы открывается дорога к Зайцево, а оттуда - к южным окраинам Бахмута.

О взятии Кодемы "ЧВК Вагнера" вчера писали российские телеграмм-каналы и публиковали оттуда видео.

Украинская сторона захват Кодемы не подтверждает.

Вчера вечером Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе этого села. По данным Генштаба ВСУ, под Бахмутом и Авдеевкой атаки были отбиты.

Как писала "Страна", пока ВСУ контратакуют противника на юге, россияне "по километру" продвигаются на Донбассе.

В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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