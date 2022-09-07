Британская разведка назвала основную цель армии РФ в Украине на текущем этапе войны
На фоне наступления ВСУ в Херсонской области российские войска столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или обороняться на юге.
Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.
По данным британской разведки, цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут.
"За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Планируемые основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на юге", - говорится в обзоре.
В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.
При этом, как утверждается, в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы ее вооруженных сил.
Напомним, украинская армия освободила некоторые населенные пункты на юге страны.
В частности, стало известно, что украинские военные подняли флаг над сельсоветом освобожденного Высокополья и в еще одном населенном пункте под Херсоном.
Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.
В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.
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