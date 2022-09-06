Украинские военные отбили некоторые населенные пункты на юге страны. Однако об освобожденных территориях сообщат позже, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.

Об этом сообщила глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас готовится официальное сообщение.

"Мы продолжаем позиционные бои, есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время оглашения этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немножечко подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что военные серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника.

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