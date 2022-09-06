Не публиковать информацию о происходящем на фронте призывает заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Все идет по плану. По нашему плану. Помогаем Вооруженным Силам информационной сдержанностью", – написала она в своем тг-канале.

Ранее мы писали, что с 31 августа в Украине вступил в силу приказ военного командования, который запрещает любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями.

Кроме того, "Страна" сообщала, что написано в законопроекте о медиа, который хотят принять в Украине.

Напомним, война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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